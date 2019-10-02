Саммит "нормандской четверки" состоится в Париже
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Министерство иностранных дел Франции сегодня заявило, что был достигнут значительный прогресс в переговорах, чтобы вскоре в Париже состоялся саммит "нормандской четверки". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"Был достигнут значительный прогресс в переговорах, направленных на прекращение затянувшегося кризиса в Украине, есть все условия для того, чтобы вскоре в Париже состоялась встреча лидеров привлеченных стран", - говорится в сообщении.
Напомним, что 1 октября в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе были устранены последние препятствия к проведению саммита нормандской четверки, дата которого станет известна в ближайшее время.