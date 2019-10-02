Саммит "нормандской четверки" состоится в Париже

"Был достигнут значительный прогресс в переговорах, направленных на прекращение затянувшегося кризиса в Украине, есть все условия для того, чтобы вскоре в Париже состоялась встреча лидеров привлеченных стран", - говорится в сообщении.

Напомним, что 1 октября в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе были устранены последние препятствия к проведению саммита нормандской четверки, дата которого станет известна в ближайшее время.