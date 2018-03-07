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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 40654 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 55246 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 58757 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 102404 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 93652 просмотра

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10 марта, 09:12 • 103731 просмотра

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Саакашвили заявил, что хочет стать мэром Одессы

Саакашвили заявил, что хочет стать мэром Одессы

Киев  •  УНН

 • 17020 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что хотел бы стать мэром Одессы. Об этом он заявил в интервью Meduza, передает УНН.

"У меня большой долг перед одесситами. После того как я поменяю Украину, я обязательно хочу переехать в Одессу и стать ее мэром. Может быть, это и есть следующий этап моей карьеры", - заявил Саакашвили.

Напомним, ранее Саакашвили заявил, что основанная им партия “Единое национальное движение” должна объединится с другими оппозиционными силами для победы на президентских выборах и отстранения от власти “Грузинской мечты”.

Как сообщал УНН, Саакашвили оспаривает в суде указ Президента о прекращения его гражданства Украины от 26 июля. Также Саакашвили запретили въезд в Украину на 3 года.

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