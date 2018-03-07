Саакашвили заявил, что хочет стать мэром Одессы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что хотел бы стать мэром Одессы. Об этом он заявил в интервью Meduza, передает УНН.
"У меня большой долг перед одесситами. После того как я поменяю Украину, я обязательно хочу переехать в Одессу и стать ее мэром. Может быть, это и есть следующий этап моей карьеры", - заявил Саакашвили.
Напомним, ранее Саакашвили заявил, что основанная им партия “Единое национальное движение” должна объединится с другими оппозиционными силами для победы на президентских выборах и отстранения от власти “Грузинской мечты”.
Как сообщал УНН, Саакашвили оспаривает в суде указ Президента о прекращения его гражданства Украины от 26 июля. Также Саакашвили запретили въезд в Украину на 3 года.