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Саакашвілі заявив, що хоче стати мером Одеси

Саакашвілі заявив, що хоче стати мером Одеси

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Колишній глава Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі заявив, що хотів би стати мером Одеси. Про це він заявив в інтерв'ю Meduza, передає УНН

"У мене великий борг перед одеситами. Після того як я поміняю України, я обов'язково хочу переїхати до Одеси і стати її мером. Може бути, це і є наступний етап моєї кар'єри", - заявив Саакашвілі.

Нагадаємо, раніше Саакашвілі заявив, що заснована ним партія "Єдиний національний рух" повинна об'єднається з іншими опозиційними силами для перемоги на президентських виборах і усунення від влади "Грузинської мрії".

Як повідомляв УНН, Міхеіл Саакашвілі оскаржує в суді Указ Президента щодо припинення його громадянства України від 26 липня. Також Саакашвілі заборонили в’їзд в Україну на 3 роки. 

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