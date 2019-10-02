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Саакашвили: грузина, которого ликвидировали в Киевской области, прислали в Украину со спецмиссией

Киев • УНН

 • 17829 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Иностранца, которого ликвидировали в Киевской области, прислали в Одессу собирать информацию о бывшем главе Одесской ОГА Михаиле Саакашвили и его окружении. Об этом Саакашвили сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

Саакашвили: грузина, которого ликвидировали в Киевской области, прислали в Украину со спецмиссией

"В последние годы (иностранца - ред.) прислали в Украину со специальной миссией. Его прислали в Одессу собирать информацию обо мне и мом окружении, о чем нас предупредили наши источники в украинских правоохранительных органах. Следует изучить вопрос его связи с грузинскими спецслужбами, которые в свою очередь непосредственно контролируют их российские коллеги", - написал Саакашвили.

По его словам, при нем в Грузии злоумышленник был приговорен к 22 годам заключения, но его отпустили в 2013 году по приказу бывшего премьера Грузии Иванишвили.

Напомним, в ходе спецоперации ликвидировали иностранца, который стрелял в КОРД.

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