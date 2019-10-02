Саакашвілі: грузина, якого ліквідували на Київщині, прислали в Україну із спецмісією
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Іноземця, якого ліквідували на Київщині, прислали в Одесу збирати інформацію про колишнього голову Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі та його оточення. Про це Саакашвілі повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“В останні роки (іноземця - ред.) прислали в Україну зі спеціальною місією. Його прислали в Одесу збирати інформацію про мене і моє оточення, про що нас попередили наші джерела в українських правоохоронних органах. Слід вивчити питання його зв’язку з грузинськими спецслужбами, які в свою чергу безпосередньо контролюють їх російські колеги”, - написав Саакашвілі.
За його словами, при ньому в Грузії зловмисник був засуджений до 22 років ув’язнення, але його відпустили у 2013 році за наказом колишнього прем’єра Грузії Бідзіна Іванішвілі.
Нагадаємо, під час спецоперації ліквідували іноземця, який стріляв у КОРД.