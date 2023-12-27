С начала широкомасштабного вторжения рф в Украину от взрывоопасных предметов погибло 277 человек

В Украине с начала широкомасштабного вторжения от подрыва на взрывчатке погибло 277 человек, среди которых 14 детей. Об этом сообщил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий, передает корреспондентка УНН.

С начала широкомасштабного вторжения на взрывоопасных предметах погибло 277 человек, из них 14 детей. Ранены 608 граждан, из которых 74 - дети - сказал Александр Хорунжий.

Детали

По словам Александра Хорунжего, с начала широкомасштабного военного вторжения рф на территории Украины было изъято и обезврежено более 464 тысяч взрывоопасных предметов, в том числе 3145 авиационных бомб.

Сейчас ГСЧС продолжают работать в штатном режиме, однако пресс-офицер отметил, что снежный покров не дает визуально обнаружить мины, а также минусовая температура не позволяет нормально обезвредить опасный предмет. Поэтому когда погода ухудшится, пиротехники станут несколько ограниченными в разминирующих действиях.

Вместе с этим работники ГСЧС продолжают реагировать на вызовы населения и приезжать на помощь, в случае обнаружения взрывчатки, отметил Александр Хорунжий.

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