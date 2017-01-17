С.Лавров заверил в отсутствии у РФ намерений переписывать минские соглашения
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. У России нет никаких намерений переписывать минские договоренности по урегулированию на востоке Украины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции во вторник, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"У меня нет никаких намерений их (минские договоренности - ред.) переписывать. Они закреплены единогласно принятой резолюцией Совета безопасности ООН", - сказал он.
По словам С.Лаврова, он "не слышал, чтобы Франция, Германия как страны-участницы "нормандского формата", или чтобы Донецк и Луганск как участники контактной группы предлагали эти договоренности поменять".
"Наоборот, все мировое сообщество повторяет, что альтернативы минским договоренностям не существует", - отметил глава МИД РФ.
При этом С.Лавров заявил, что не слышал, чтобы администрация президента США Дональда Трампа заявляла о необходимости "похоронить" минские соглашения и решать ситуацию на Донбассе другим способом.
"Я не слышал о том, что администрация Дональда Трампа заявляла о необходимости минские договоренности "похоронить" и решить проблему кризиса на востоке Украины любым другим способом. Поэтому у нас не возникает даже необходимости на эту тему рассуждать", - отметил он.