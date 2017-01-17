С.Лавров запевнив у відсутності у РФ намірів переписувати мінські угоди
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У Росії немає жодних намірів переписувати мінські домовленості щодо врегулювання на сході України. Про це заявив голова МЗС РФ Сергій Лавров під час прес-конференції у вівторок, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"У мене немає жодних намірів їх (мінські домовленості - ред.) переписувати. Вони закріплені одноголосно прийнятою резолюцією Ради безпеки ООН", - сказав він.
За словами С.Лаврова, він "не чув, щоб Франція, Німеччина як країни-учасниці "нормандського формату", або щоб Донецьк і Луганськ як учасники контактної групи пропонували ці домовленості поміняти".
"Навпаки, вся світова спільнота повторює, що альтернативи мінським домовленостям не існує", - зазначив голова МЗС РФ.
При цьому С.Лавров заявив, що не чув, щоб адміністрація президента США Дональда Трампа заявляла про необхідність "поховати" мінські угоди і вирішувати ситуацію на Донбасі в інший спосіб.
"Я не чув про те, що адміністрація Дональда Трампа заявляла про необхідність мінські домовленості "поховати" і вирішити проблему кризи на сході України будь-яким іншим способом. Тому у нас не виникає навіть необхідності на цю тему розмірковувати", - зауважив він.