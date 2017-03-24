С.Кубив ожидает, что МВФ предоставит Украине транш в ближайшее время

"Я думаю, что этот транш все таки будет завершен в ближайшее время, идет вопрос об организационно-экономических показателях, которые мы должны подать, о чем говорил министр финансов и я думаю, что это в ближайшее время будет выполнено, передано в Международный валютный фонд и соответственно будет получен транш", - сказал С.Кубив.

"Я думаю, что этот транш все же будет завершено в ближайшее время, идет вопрос об организационно-экономические показатели, которые мы должны подать, о чем говорил министр финансов и я думаю, что это в ближайшее время будет выполнено, передано в Международный валютный фонд и соответственно будет получен транш ", - сказал С.Кубив.

Напомним, техническая миссия МВФ начала работу в Украине.

Накануне представитель МВФ Джерри Райс сообщил, что новая дата предоставления транша Украине от МВФ будет определена в ближайшее время.

Ранее МВФ заявил о достижении договоренности с Киевом по третьему пересмотру программы в рамках механизма расширенного финансирования (EFF).

После этого МВФ подтвердил внесение в повестку дня на 20 марта вопроса Украины. Впоследствии вопрос предоставления транша Украине исчез из повестки дня Совета директоров МВФ.

В Минфине объяснили причины исчезновения вопроса транша Украине из повестки дня МВФ. В частности, речь шла об уточнении расчетов по экономическим последствиям от мер, применяемых Украиной в ответ на блокаду ОРДЛО, и захват боевиками украинских предприятий.

Напомним, НБУ пересмотрел предыдущие макропрогнозы с учетом эффекта блокады ОРДЛО и предоставил их для ознакомления МВФ в рамках пересмотра макроэкономических прогнозов программы сотрудничества Фонда с Украиной.

Совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение 17,5 млрд долл. Украине по четырехлетней программе "Механизм расширенного финансирования (EFF)" 11 марта 2015 г. Программа EFF заменила собой программу Фонда Stand-By, предоставленную Украине 30 апреля 2014 г.

Последняя актуальная миссия МВФ посетила Киев в период с 3 по 17 ноября 2016 года. В МВФ сообщили, что завершение третьего пересмотра позволит получить транш объемом в около 1 млрд долл. США, а совокупная сумма полученных траншей по программе расширенного финансирования составит около 8,32 млрд долл.