С.Кубив: бюджетные средства на закупку угля с зоны АТО не попадают до НВФ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Бюджетные средства на закупку антрацитового угля с шахт зоны АТО не попадают до незаконных вооруженных формирований и используются исключительно в соответствии с украинским законодательством. Об этом во время часа вопросов к правительству заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив на вопрос относительно информации об использовании средств "Л / ДНР", передает корреспондент УНН.
"Отвечая на провокационный вопрос депутата, ни одна копейка бюджетных средств не попадает к боевикам", - сказал он.
По словам С.Кубива, поставщики из шахт зоны АТО придерживаются всех норм украинского законодательства.