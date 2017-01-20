С.Кубів: бюджетні кошти на закупівлю вугілля з зони АТО не потрапляють до НЗФ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Бюджетні кошти на закупівлю антрацитового вугілля із шахт зони АТО не потрапляють до незаконних збройних формувань і використовуються винятково згідно з українським законодавством. Про це під час години запитань до уряду заявив перший віце-прем’єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів на запитання щодо інформації про використання коштів "Л/ДНР", передає кореспондент УНН.
"Відповідаючи на провокаційне запитання депутата, жодна копійка бюджетних коштів не потрапляє до бойовиків", - сказав він.
За словами С.Кубіва, постачальники із шахт зони АТО дотримуються всіх норм українського законодавства.