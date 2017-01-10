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С.Арбузов рассказал о деятельности "Приватбанка" во времена его правления в НБУ

С.Арбузов рассказал о деятельности "Приватбанка" во времена его правления в НБУ

Киев • УНН

 • 5598 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Экс-первый вице-премьер Украины и экс-глава Нацбанка Сергей Арбузов рассказал, когда в "Приватбанке" начались проблемы, сообщает УНН со ссылкой сообщение на странице политика в Facebook.

"Проблемы и в Привате, и у других банков, начались в 2014 году, когда отток вкладов из-за политического кризиса усилил падение экономики, девальвацию и бездарные действия постмайданного руководства. В то же время, это не означает, что к 2014 году у того же Приватбанка все было идеально. К сожалению, в Украине слово "идеально" вообще применимо мало к чему.

В частности, и Приват, и практически все другие банки, занимались кредитованием инсайдеров. Такая практика не была тайной все годы существования украинской банковской системы. В то же время даже специалисты НБУ не знали, и до сих пор не знают, точную долю таких кредитов по каждому из банков. Запутанное законодательство позволяет менеджменту без особых усилий показывать нужные цифры в отчетах и ​​этим цифрам приходится верить ", - пояснил он.

Вместе с тем, Нацбанк в то время не считал нужным проводить радикальные действия, поскольку это могло негативно повлиять на экономику страны, сказал Арбузов.

"Можно было попробовать докопаться до правды, провести какие-то стресс-тесты, обратившись за помощью к специалистам того же МВФ. Но, во-первых, даже в страшном сне никому не пришло бы в голову закладывать в условия стресс-теста курс доллара 20 и больше гривен.

А, во-вторых, делать все это было не нужно. Ведь ситуация не была критической и даже не была минимально угрожающей - банковская система развивалась, показывала хорошую прибыль. В то же время любые попытки давления на банки со стороны власти (а НБУ, к сожалению, в стране воспринимается именно так) привели бы к серьезному резонанса и, несомненно, вызвали бы панику среди вкладчиков с соответствующими последствиями.

А это не та цена, которую в то время стоило платить за относительную "ясность" в отчетах. Ведь проблема кредитования тех же связанных лиц во многом преувеличена. В украинских условиях, часто, кредитовать свои предприятия надежнее, чем чужие - ни для кого не секрет, как отечественный бизнес возвращает займы ", - отметил политик.

При этом он подчеркнул, что это отнюдь не означало, что Нацбанк таким образом "умыл руки".

"Мы приняли решение зайти с другого конца. Примерно к 2012 году у меня сформировалось четкое понимание того, что, не решив ключевые проблемы экономики и правовой системы, нельзя начинать решать проблемы банков. И, думаю, история уже подтвердила правильность этой позиции. Все видели, что получилось, когда начали с "зачистки" банковской системы - это лишь ухудшило ситуацию в экономике и обернулась многомиллиардными убытками для всех.

 Именно по этой причине в 2012 году я перешел на работу в правительство. Цель была – провести реформы, оздоровить экономику, наладить работу судебной системы. Именно это лучше любых бюрократических проверок помогло бы оздоровить ситуацию в банковском секторе. Я и сейчас верю, что у нас были все шансы достичь поставленной цели, а, значит, «проблемы Привата» не было бы вовсе. ", - резюмировал С.Арбузов.

Украинские Национальные Новости

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