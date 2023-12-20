С 2024 года украинские пилоты будут тренироваться на истребителях во Франции

Со следующего года украинские военные пилоты начнут проходить обучение во Франции для освоения западных истребителей. Об этом со ссылкой на заявление Минобороны Франции, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в мае 2023 года французский президент Эммануэль Макрон предложил Украине возможность готовить пилотов-истребителей вместе с несколькими европейскими партнерами.

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Первые пилоты прибудут в начале 2024 года. После начальной подготовки во Франции они продолжат обучение на истребителях на курсах, организованных нашими партнерами - говорится в заявлении Минобороны Франции.

Предположительно, речь идет об учениях на истребителях F-16, которые коалиция во главе с Данией и Нидерландами организует в Европе. Однако французская сторона этого не уточняет.

Дополнение

В ведомстве также добавили, что количество украинских военнослужащих, прошедших подготовку во Франции, до конца 2023 года составит 8 тыс. Программа подготовки украинских военных в 2024 году будет расширяться.

Обучение планируется продолжить в 2024 году и расширить на другие отрасли (военно-морскую и воздушную) - добавили в Минобороны Франции.

Ежемесячно в рамках миссии ЕС во Франции проходят обучение 200 украинских солдат.

Напомним,

При Минобороны Украины создали специальную структуру, которая будет заниматься всесторонним обеспечением процесса непрерывной интеграции самолета F-16 в общую систему Сил обороны Украины.