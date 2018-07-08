Спасатели приступили к эвакуации школьников из пещеры Кхао Луанг в Таиланде

“Сегодня тот самый день, ребята готовы к любым вызовам, — сказал он. — Мы находимся на пике готовности”. Наронгсак Осотханакон также добавил, что в 10 утра по местному времени (5:00 по киевскому времени) 18 водолазов отправились внутрь пещеры спасать школьников. В спасательной операции принимают участие 13 иностранных и пятеро тайских водолазов.

По словам руководителя операции, первые школьники смогут выбраться из пещеры не раньше 9 вечера по местному времени (16:00 по киевскому времени) через длинную протяженности подземелья. По оценкам спасателей, весь процесс эвакуации может занять от трех до четырех дней.

“Если мы будем ждать, и начнется дождь, нам снова придется откачивать воду”, — пояснил руководитель спасательной операции. “Если что-то изменится, мы остановимся, но я планирую, что операция завершится в ближайшие пару дней”, — подытожил Наронгсак Осоттханакон. По информации издания The Nation, первая группа школьников, которая будет выведена на поверхность, будет состоять из четырех человек.

Напомним, сотрудники национального парка 23 июня нашли у входа в пещеру мотоцикл, велосипеды и спортивный инвентарь. Они связались с местным футбольным клубом, где им подтвердили, что найденные вещи принадлежат 12 школьникам в возрасте от 11 до 16 лет иих 25-летнему тренеру. Пещера, в которой те оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где могли укрыться от воды пропавшие. Власти Таиланда организовали операцию по спасению застрявших в пещере людей.