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Рятувальники приступили до евакуації школярів зі печери Кхао Луанг в Таїланді

Рятувальники приступили до евакуації школярів зі печери Кхао Луанг в Таїланді

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 липня. УНН. Рятувальники почали операцію по евакуації школярів зі футбольної команди, а також їх тренера, які перебували усередині печери Кхао Луанг більше двох тижнів. Про це заявив у неділю під час прес-конференції керівник операції, колишній губернатор провінції Чіанграй Наронгсак Осотханакон, інформує УНН з посиланням на ТАРС.

“Сьогодні той самий день, хлопці готові до будь-яких викликів, — сказав він. — Ми знаходимося на піку готовності”. Наронгсак Осоттханакон також додав, що в 10 ранку за місцевим часом (5:00 за київським часом) 18 водолазів вирушили усередину печери рятувати школярів. У рятувальній операції беруть участь 13 іноземних і п’ятеро тайських водолазів.

За словами керівника операції, перші школярі зможуть вибратися зі печери не раніше 9 вечора за місцевим часом (16:00 за київським часом) через довгу протяжності підземелля. За оцінками рятувальників, весь процес евакуації може зайняти від трьох до чотирьох днів.

“Якщо ми будемо чекати, і почнеться дощ, нам знову доведеться відкачувати воду”, — пояснив керівник рятувальної операції. “Якщо щось зміниться, ми зупинимося, але я планую, що операція завершиться в найближчі пару днів”, — підсумував Наронгсак Осоттханакон. За інформацією видання The Nation, перша група школярів, яка буде виведена на поверхню, буде складатися з чотирьох чоловік.

Нагадаємо, співробітники національного парку 23 червня знайшли біля входу в печеру мотоцикл, велосипеди та спортивний інвентар. Вони зв’язалися з місцевим футбольним клубом, де їм підтвердили, що знайдені речі належать 12 школярам у віці від 11 до 16 років ііх 25-річному тренеру. Печера, в якій ті виявилися, простягається майже на 10 км, має кілька входів і виходів, а також великі зали, де могли сховатися від води зниклі. Влада Таїланду організували операцію з порятунку застряглих у печері людей.

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