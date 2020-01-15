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Рябошапка обратился к Гончаруку из-за торможения реформы уголовно-исполнительной медицины

Рябошапка обратился к Гончаруку из-за торможения реформы уголовно-исполнительной медицины

Киев  •  УНН

 • 12569 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка обратился к Премьер-министру Украины Алексею Гончаруку относительно безотлагательного вмешательства в ситуацию с торможением реформы уголовно-исполнительной медицины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

"Да, процесс плановой передачи функций оказания медицинской помощи осужденным и заключенным Министерства юстиции в Министерство здравоохранения Украины пока фактически не завершено. Создание отдельной независимой вертикали сети учреждений здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (ГУИС) предусмотрено Концепцией реформирования пенитенциарной системы Украины, реализация которой рассчитана на период до 2020 года", - сказано в сообщении.

В последнее время ответственные центральные органы исполнительной власти не проявили должной активности и фактически затормозили процесс, что крайне негативно повлияло на состояние соблюдения конституционных прав заключенных на охрану здоровья и привело к систематичности нарушений требований законодательства в этой сфере.

Такое положение реформирования в сфере оказания медицинской помощи заключенным не способствовало уменьшению смертности среди них. Только за последний год наблюдается рост смертности почти на 7% (517 случаев).

Указанное может быть основанием для Европейского суда по правам человека констатировать факты нарушений требований ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод в контексте непредоставление надлежащей медицинской помощи осужденным и заключенным.

В августе 2019 года Генеральная прокуратура Украины уже обращала внимание Кабинета министров Украины на просчеты и проблемные вопросы реформирования уголовно-исполнительной медицины, риски невыполнения Концепции.

Напомним, Офис Генерального прокурора изменил структуру военной прокуратуры Объединенных сил для эффективного расследования небоевых смертей военнослужащих.

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