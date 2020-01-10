Румыния готовится к досрочным парламентским выборам

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112938 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 117238 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 115694 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 131540 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 106621 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108691 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108593 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131958 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130718 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 196845 просмотра

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Румыния готовится к досрочным парламентским выборам

Румыния готовится к досрочным парламентским выборам

Киев  •  УНН

 • 14370 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Премьер-министр Румынии Людовик Орбан объявил о досрочных парламентских выборах после обсуждения с главой государства Клаусом Йоханнисом, передает УНН со ссылкой на DIGI24.

"Президент Румынии и я решили, что для Румынии лучше инициировать досрочные выборы", - сказал Орбан.

Премьер-министр объявил, что для подготовки досрочных парламентских выборов была сформирована рабочая группа.

По словам главы правительства, выходом в ситуации, когда Социал-демократическая партия потеряла поддержку является организация досрочных парламентских выборов вместе с местными выборами в мае 2020 года.

Отметим, парламентские выборы в Румынии должны были состоятся в конце года.

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