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Румунія готується до дострокових парламентських виборів

Румунія готується до дострокових парламентських виборів

Київ • УНН

 • 14371 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. Прем'єр-міністр Румунії Людовик Орбан оголосив про дострокові парламентські вибори після обговорення з главою держави Клаусом Йоганнісом передає УНН із посиланням на DIGI24.

"Президент Румунії і я вирішили, що для Румунії найкраще ініціювати дострокові вибори", - сказав Орбан.

Прем'єр-міністр оголосив, що для підготовки дострокових парламентських виборів була сформована робоча група.

За словами глави уряду, виходом в ситуації коли Соціал-демократична партія втратила підтримку є організація дострокових парламентських виборів разом з місцевими виборами в травні 2020 року.

Відзначимо, парламентські вибори в Румунії повинні були відбудуться в кінці року.

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