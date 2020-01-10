Румунія готується до дострокових парламентських виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Прем'єр-міністр Румунії Людовик Орбан оголосив про дострокові парламентські вибори після обговорення з главою держави Клаусом Йоганнісом передає УНН із посиланням на DIGI24.
"Президент Румунії і я вирішили, що для Румунії найкраще ініціювати дострокові вибори", - сказав Орбан.
Прем'єр-міністр оголосив, що для підготовки дострокових парламентських виборів була сформована робоча група.
За словами глави уряду, виходом в ситуації коли Соціал-демократична партія втратила підтримку є організація дострокових парламентських виборів разом з місцевими виборами в травні 2020 року.
Відзначимо, парламентські вибори в Румунії повинні були відбудуться в кінці року.