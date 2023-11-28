Руководитель пограничной полиции Румынии уволен после того, как осужденный мэр сбежал из страны

Министерство внутренних дел Румынии объявило об увольнении руководителя пограничной полиции полиции Виктора Штефана Ивашку - решение принято после того, как мэр города Бая-Маре Кателин Черечеш сбежал из Румынии за несколько часов до того, как суд вынес ему приговор. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ziua de Cluj и Euractiv.

Детали

Генеральный инспектор пограничной полиции Виктор Штефан Иваску был уволен с должности по собственному желанию. Вместо него назначен новый руководитель полицейской инспекции округа Марамуреш. Также МВД Румынии решило заменить руководство Уездной службы охраны (Главного управления внутренней охраны) г. Марамуреш. Контрольный орган министра должен осуществить проверку в инспекции пограничной полиции Сигетул-Мармация, в частности на пункте пропуска Петеа, где осужденному мэру Бая-Маре Каталину Черечешу удалось сбежать из страны.

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Справка

Мэр города Бая-Маре Кателин Черечеш сбежал в пятницу, за несколько часов до того, как его должны были приговорить к пяти годам заключения за взяточничество. Выезжая на такси, он показал пограничникам удостоверение своего двоюродного брата.

Перед освобождением Ивашку утверждал, что фотографий, сделанных на пересечении границы, недостаточно для окончательного установления личности пересекающих границу.

Он не смог объяснить, как пограничник перепутал Черечеша с его двоюродным братом, который живущим в Германии. Фотографии, опубликованные местными СМИ, показывают заметную разницу во внешности между ними. Пограничная служба настаивала на физическом сходстве, но подчеркнула, что это не оправдывает неспособность офицера распознать несоответствие в предъявленном документе, удостоверяющем личность.

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