Руководитель пограничной полиции Румынии уволен после того, как осужденный мэр сбежал из страны
Глава пограничной полиции Румынии Виктор Штефан Иваску был уволен после того, как мэр города Бая-Маре Каталин Керекеску, осужденный за взяточничество, сбежал из страны за несколько часов до вынесения ему приговора.
В Финляндии снесут здание консульства рф в Турку и построят на его месте детский сад
Финский город Турку покупает бывшее российское консульство за 1,6 миллиона евро, чтобы снести его и построить детский сад.
В небе над Днепропетровской областью сбили вражеский дрон
Украинские силы противовоздушной обороны сбили вражеский беспилотник над Криворожским районом Днепропетровской области.
Последняя атака дронами рф и снегопады не привели к плановым отключениям: Шмыгаль говорит, помогли ремонты
Энергосистема Украины работает без плановых отключений, несмотря на вражескую массированную атаку дронов и сильные снегопады, благодаря 8-месячной ремонтной кампании, указывает Шмыгаль.
Президент Чехии раскритиковал Запад за недостаточную военную поддержку Украины
Президент Чехии Петр Павел раскритиковал Запад за невыполнение обещаний по военной помощи Украине.
Реконструкцию Дегтяревского путепровода в Киеве продлили до 20 декабря
Реконструкция Дегтяревского путепровода в Киеве продлена до 20 декабря после аварийной ситуации, произошедшей во время установки балок. Движение транспорта перенаправлено, никаких потерь для бюджета не предусмотрено.
Правительство назначило главу Госагентства водных ресурсов
Правительство назначило на должность главы государственного агентства водных ресурсов Украины Михаила Янчука.
Мощный циклон покинул территорию Украины, однако с Запада уже надвигается новый - представитель Укргидрометцентра
Новый циклон с юго-запада принесет в Украину мокрый снег и дождь. И хотя он не будет таким мощным, как предыдущий, синоптики призывают украинцев быть осторожными.
Интенсивные метели оставили без света уже 572 населенных пунктов в 12 областях
Снежные бури в Украине вызвали обесточивание 572 населенных пунктов в 12 областях и заблокировали 8 автодорог; есть человеческие жертвы, продолжаются работы по ликвидации последствий.
На Закарпатье во время выборов ромского "барона" произошла драка: погиб местный житель
Во время выборов ромского "барона" на Закарпатье между конкурирующими кланами произошла драка, в результате которой погиб 40-летний местный житель. Полиция задержала 34-летнего мужчину в связи со смертельным инцидентом.