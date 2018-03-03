Разведка: войска оккупанта интенсивно готовятся к активным боевым действиям

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск продолжает подготовку к ведению активных боевых действий на востоке Украины. В рамках зимнего периода обучения Южного военного округа ВС РФ (Ростов-на-Дону), на временно оккупированных территориях Донбасса наблюдается высокая интенсивность занятий по боевой подготовке войск оккупанта, прежде всего на полигонах, имеющих названия "Центральный" и "Ударный", - сказал Д.Гуцуляк.

Как сообщал УНН, российское командование на Донбассе планирует проведение учений в непосредственной близости от линии соприкосновения.



