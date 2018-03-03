Разведка: войска оккупанта интенсивно готовятся к активным боевым действиям
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Войска оккупанта проводят интенсивные занятия по боевой подготовке для ведения активных действий. Об этом сегодня со ссылкой на данные украинской разведки на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.
"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск продолжает подготовку к ведению активных боевых действий на востоке Украины. В рамках зимнего периода обучения Южного военного округа ВС РФ (Ростов-на-Дону), на временно оккупированных территориях Донбасса наблюдается высокая интенсивность занятий по боевой подготовке войск оккупанта, прежде всего на полигонах, имеющих названия "Центральный" и "Ударный", - сказал Д.Гуцуляк.
Как сообщал УНН, российское командование на Донбассе планирует проведение учений в непосредственной близости от линии соприкосновения.