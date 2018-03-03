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Розвідка: війська окупанта інтенсивно готуються до активних бойових дій

Київ • УНН

 • 22367 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Війська окупанта проводять інтенсивні заняття з бойової підготовки для ведення активних дій. Про це сьогодні з посиланням на дані української розвідки на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.

"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ продовжує підготовку до ведення активних бойових дій на сході України. У рамках зимового періоду навчання Південного військового округу ЗС РФ (Ростов-на-Дону), на тимчасово окупованих територіях Донбасу спостерігається висока інтенсивність занять з бойової підготовки військ окупанта, насамперед на полігонах, що мають назви "Центральний" та "Ударний", - сказав Гуцуляк.

Як повідомляв УНН, російське командування на Донбасі планує проведення навчань у безпосередній близькості до лінії зіткнення.

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