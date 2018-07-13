Разведка: в начале июля из России на Донбасс доставили новое вооружение
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. В начале июля из России на оккупированный Донбасс доставили новое вооружение. Об этом на брифинге со ссылкой на данные разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"В частности, в начале июля этого года в соединений и части 1 АК российско-оккупационных войск из России доставлены крупнокалиберные снайперские винтовки и модернизированные противотанковые ракетные комплексы", - сообщил Гуцуляк.
Отмечено, что сразу после поставки на полигонах под руководством кадровых российских военнослужащих начались инструкторские и практические занятия с личным составом снайперских и противотанковых подразделений оккупационных войск с целью овладения ими навыков по применению указанных образцов вооружения.
Напомним, ранее разведка сообщала, что боевики на Донбассе самовольно покидают боевые позиции и отказываются выполнять задание.