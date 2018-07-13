Розвідка: на початку липня з Росії на Донбас доставили нове озброєння
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. На початку липня з Росії на окупований Донбас доставили нове озброєння. Про це на брифінгу з посиланням на дані розвідки повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Зокрема, на початку липня цього року до з’єднань і частин 1 АК російсько-окупаційних військ з Росії доставлені крупнокаліберні снайперські гвинтівки та модернізовані протитанкові ракетні комплекси", - повідомив Гуцуляк.
Зазначено, що одразу після постачання на полігонах під керівництвом кадрових російських військовослужбовців розпочались інструкторські та практичні заняття з особовим складом снайперських і протитанкових підрозділів окупаційних військ з метою оволодіння ними навичок по застосуванню вказаних зразків озброєння.
Нагадаємо, раніше розвідка повідомляла, що бойовики на Донбасі самовільно покидають бойові позиції та відмовляються виконувати завдання.