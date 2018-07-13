Розвідка: на початку липня з Росії на Донбас доставили нове озброєння

"Зокрема, на початку липня цього року до з’єднань і частин 1 АК російсько-окупаційних військ з Росії доставлені крупнокаліберні снайперські гвинтівки та модернізовані протитанкові ракетні комплекси", - повідомив Гуцуляк.



Зазначено, що одразу після постачання на полігонах під керівництвом кадрових російських військовослужбовців розпочались інструкторські та практичні заняття з особовим складом снайперських і протитанкових підрозділів окупаційних військ з метою оволодіння ними навичок по застосуванню вказаних зразків озброєння.



Нагадаємо, раніше розвідка повідомляла, що бойовики на Донбасі самовільно покидають бойові позиції та відмовляються виконувати завдання.



