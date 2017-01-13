Расследование убийства П.Шеремета еще не завершено - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Расследование убийства журналиста Павла Шеремета продолжается. Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы Нацполиции Украины - начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко, передает корреспондент УНН.
"Что касается убийства Шеремета, то работа продолжается. Будем готовы - обязательно проинформируем", - сказал он.
Напомним, утром 20 июля в центре Киева взорвался автомобиль, в котором находился журналист Павел Шеремет. Следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство. Инцидент произошел на углу улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. Взрыв прогремел в 7:45 во время движения авто.
Как сообщал УНН, 1 ноября первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вадим Троян заявил, что в уголовном производстве по убийству журналиста Павла Шеремета есть более 97 решений судов.