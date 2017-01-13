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12 марта, 19:49 • 92201 просмотра

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12 марта, 12:58 • 111830 просмотра

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11 марта, 18:08 • 140424 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144682 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Расследование убийства П.Шеремета еще не завершено - полиция

Расследование убийства П.Шеремета еще не завершено - полиция

Киев • УНН

 • 9567 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Расследование убийства журналиста Павла Шеремета продолжается. Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы Нацполиции Украины - начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко, передает корреспондент УНН.

"Что касается убийства Шеремета, то работа продолжается. Будем готовы - обязательно проинформируем", - сказал он.

Напомним, утром 20 июля в центре Киева взорвался автомобиль, в котором находился журналист Павел Шеремет. Следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство. Инцидент произошел на углу улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. Взрыв прогремел в 7:45 во время движения авто.

Как сообщал УНН, 1 ноября первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вадим Троян заявил, что в уголовном производстве по убийству журналиста Павла Шеремета есть более 97 решений судов.

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