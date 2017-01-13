Розслідування убивства П.Шеремета ще не завершено - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Наразі розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета продовжується. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Нацполіції України – начальник Головного слідчого управління Олександр Вакуленко, передає кореспондент УНН.
"Що стосується вбивства Шеремета, то робота триває. Будемо готові - обов'язково проінформуємо", - сказав він.
Нагадаємо, вранці 20 липня в середмісті Києва вибухнуло авто, в якому перебував журналіст Павло Шеремет. Слідчі кваліфікували цю подію як умисне вбивство. Інцидент стався на розі вулиці Богдана Хмельницького та Івана Франка. Вибух прогримів о 7:45 під час руху авто.
Як повідомляв УНН, 1 листопада перший заступник голови Національної поліції України Вадим Троян заявив, що у кримінальному провадженні стосовно вбивства журналіста Павла Шеремети є понад 97 рішень судів.