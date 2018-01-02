Начался конкурс на участие в "Играх Непокоренных"

"В октябре 2018 пятнадцать украинских военных примут участие в международных соревнованиях #InvictusGames. В этом году Игры Непокоренных будут проходить в Сиднеи, Австралия", - говорится в сообщении.

Как отмечается, участие в конкурсном отборе могут принять: - ветеран, или действующий военнослужащий Вооруженных сил Украины, Национальная гвардия Украины, Государственная пограничная служба Украины, Национальная полиция Украины, Служба безопасности Украины; лицо, имеющее удостоверение участника боевых действий; лицо, получившее ранения, травмы или заболевания во время или в результате выполнения служебных обязанностей в зоне боевых действий в АТО, или в ходе миротворческих операций с участием Украины.

Сбор заявок продлится до 25 февраля 2018 года.

Как сообщал УНН, в 2017 году сборная Украины завершила соревнования на "Играх Непокоренных" с 14 медалями.