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Розпочався конкурс на участь в "Іграх Нескорених"

Київ • УНН

 • 6599 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. В Україні розпочався конкурсний відбір на участь в “Іграх Нескорених”. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-лужба Міністерства оборони України, передає УНН.

Розпочався конкурс на участь в "Іграх Нескорених"

“У жовтні 2018 року п’ятнадцять українських військових вдруге візьмуть участь у міжнародних змаганнях #InvictusGames. Цього року Ігри Нескорених відбуватимуться у Сіднєї, Австралія”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, участь у конкурсному відборі можуть взяти: — ветеран, або діючий військовослужбовець Збройних сил України, Національна гвардія України, Державна прикордонна служба України, Національна поліція України, Служба безпеки України; особа, що має посвідчення учасника бойових дій; особа, яка отримала поранення, травму чи захворювання під час, або в наслідок виконання службових обов’язків в зоні бойових дій в АТО, або в ході миротворчих операцій за участю України.

Збір заявок триватиме до 25 лютого 2018 року.

Як повідомляв УНН, у 2017 році збірна України завершила змагання на "Іграх Нескорених" з 14 медалями.

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