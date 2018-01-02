Розпочався конкурс на участь в "Іграх Нескорених"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. В Україні розпочався конкурсний відбір на участь в “Іграх Нескорених”. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-лужба Міністерства оборони України, передає УНН.
“У жовтні 2018 року п’ятнадцять українських військових вдруге візьмуть участь у міжнародних змаганнях #InvictusGames. Цього року Ігри Нескорених відбуватимуться у Сіднєї, Австралія”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, участь у конкурсному відборі можуть взяти: — ветеран, або діючий військовослужбовець Збройних сил України, Національна гвардія України, Державна прикордонна служба України, Національна поліція України, Служба безпеки України; особа, що має посвідчення учасника бойових дій; особа, яка отримала поранення, травму чи захворювання під час, або в наслідок виконання службових обов’язків в зоні бойових дій в АТО, або в ході миротворчих операцій за участю України.
Збір заявок триватиме до 25 лютого 2018 року.
Як повідомляв УНН, у 2017 році збірна України завершила змагання на "Іграх Нескорених" з 14 медалями.