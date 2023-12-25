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Рождество побеждает: в Киеве во время воздушной тревоги пели колядки в метро

Киев  •  УНН

25 декабрь 2023, 14:53  •  13263 просмотра

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Колядники пели в киевском метро во время воздушной тревоги, чтобы поднять настроение и собрать средства для военных.

У столичном метро во время воздушной тревоги колядники спели обрядовые песни, чтобы подарить пассажирам рождественское настроение, передает УНН.

Детали

Колядники спели на переходе на Крещатике и на самой станции Майдан Независимости. Собранные деньги деньги передадут на ВСУ.

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Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством, заявив, что праздник в этом году задает правильный настрой на весь следующий год.

Сегодня Рождество Христово: традиции, обычаи, интересные факты25 декабрь 2023, 04:31 • 23844 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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Різдво перемагає: у Києві під час повітряної тривоги співали колядки у метро
Christmas wins: carols were sung in the subway in Kyiv during air raid alert
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