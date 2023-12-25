Рождество побеждает: в Киеве во время воздушной тревоги пели колядки в метро
Киев • УНН
Колядники пели в киевском метро во время воздушной тревоги, чтобы поднять настроение и собрать средства для военных.
У столичном метро во время воздушной тревоги колядники спели обрядовые песни, чтобы подарить пассажирам рождественское настроение, передает УНН.
Детали
Колядники спели на переходе на Крещатике и на самой станции Майдан Независимости. Собранные деньги деньги передадут на ВСУ.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством, заявив, что праздник в этом году задает правильный настрой на весь следующий год.
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Рождество побеждает: в Киеве во время воздушной тревоги пели колядки в метро
Колядники пели в киевском метро во время воздушной тревоги, чтобы поднять настроение и собрать средства для военных.
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