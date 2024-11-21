Рост активности вражеской авиации на северо-восточном направлении: есть угроза авиаударов

ukenru
Эксклюзив
Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами
 • 54502 просмотра

Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами

Завтра украинцев снова ждут отключения света: когда и сколько очередей будут выключать
 • 79033 просмотра

Завтра украинцев снова ждут отключения света: когда и сколько очередей будут выключать

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры
 • 110367 просмотра

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

Эксклюзив
Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов
 • 117627 просмотра

Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов

Эксклюзив
Действия АРМА по поиску управляющего для ТРЦ "Гулливер" бьют по интересам государственных банков и налогоплательщиков - нардеп Янченко
 • 105869 просмотра

Действия АРМА по поиску управляющего для ТРЦ "Гулливер" бьют по интересам государственных банков и налогоплательщиков - нардеп Янченко

Эксклюзив
Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников
 • 129981 просмотра

Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников

Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций
 • 155341 просмотра

Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций

Рада приняла госбюджет-2025: основные показатели
 • 125675 просмотра

Рада приняла госбюджет-2025: основные показатели

Эксклюзив
россия во второй раз применила против Украины ракету "Циркон" - КНИИСЭ
 • 136097 просмотра

россия во второй раз применила против Украины ракету "Циркон" - КНИИСЭ

Эксклюзив
«Количество паркомест для людей с инвалидностью увеличится": Шуляк рассказала, когда ожидать изменения
 • 137918 просмотра

«Количество паркомест для людей с инвалидностью увеличится": Шуляк рассказала, когда ожидать изменения

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Британия, вероятно, сняла запрет на удары Storm Shadow по территории рф - СМИ

Британия, вероятно, сняла запрет на удары Storm Shadow по территории рф - СМИ

 • 103610 просмотра
Первый хедлайнер на Coachella 2025 определен: кто им станет

Первый хедлайнер на Coachella 2025 определен: кто им станет

 • 46577 просмотра
В США объяснили, почему разрешили Украине применять американские противопехотные мины

В США объяснили, почему разрешили Украине применять американские противопехотные мины

 • 36152 просмотра
Россияне расстреляли двух пленных украинских военных на Покровском направлении

Россияне расстреляли двух пленных украинских военных на Покровском направлении

 • 20773 просмотра
Самая дорогая улица для шопинга в мире теперь в Милане: какие города обогнала

Самая дорогая улица для шопинга в мире теперь в Милане: какие города обогнала

 • 40729 просмотра
Умеров заявил о запуске сотрудничества в рамках Северная группа-Украина: что известно о новом альянсе

Умеров заявил о запуске сотрудничества в рамках Северная группа-Украина: что известно о новом альянсе

 • 19415 просмотра
публикации
S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

 • 110367 просмотра
Зима приближается: почему Украине важно переходить на альтернативные технологии энергообеспечения

Зима приближается: почему Украине важно переходить на альтернативные технологии энергообеспечения

 • 108312 просмотра
Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов

Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов
Эксклюзив

 • 117627 просмотра
Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников

Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников
Эксклюзив

 • 129981 просмотра
Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций

Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций

 • 155341 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Самая дорогая улица для шопинга в мире теперь в Милане: какие города обогнала

Самая дорогая улица для шопинга в мире теперь в Милане: какие города обогнала

 • 40729 просмотра
Первый хедлайнер на Coachella 2025 определен: кто им станет

Первый хедлайнер на Coachella 2025 определен: кто им станет

 • 46577 просмотра
Блейк Лайвли изменила финал нового "Дэдпула" одним замечанием

Блейк Лайвли изменила финал нового "Дэдпула" одним замечанием

 • 58676 просмотра
Флоренс Пью заморозила свои яйца: вот причина

Флоренс Пью заморозила свои яйца: вот причина

 • 101204 просмотра
Словарь Cambridge Dictionary объявил слово года

Словарь Cambridge Dictionary объявил слово года

 • 102501 просмотра
Актуальное
Рост активности вражеской авиации на северо-восточном направлении: есть угроза авиаударов

Рост активности вражеской авиации на северо-восточном направлении: есть угроза авиаударов

Киев  •  УНН

 • 446 просмотра

Read in English

На северо-восточном направлении зафиксировано активности вражеской тактической авиации, что создает угрозу применения авиационных средств поражения.

На северо-восточном направлении наблюдается рост активности вражеской тактической авиации. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

По данным источников, противник активно использует авиационные средства.

Особую угрозу представляет возможное применение авиационных средств поражения, которые могут быть использованы для нанесения точечных ударов по критической инфраструктуре и военным объектам. В условиях повышенной активности вражеских воздушных сил, украинские силы ПВО находятся в состоянии повышенной боевой готовности.

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война