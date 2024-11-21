Рост активности вражеской авиации на северо-восточном направлении: есть угроза авиаударов

На северо-восточном направлении наблюдается рост активности вражеской тактической авиации. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

По данным источников, противник активно использует авиационные средства.

Особую угрозу представляет возможное применение авиационных средств поражения, которые могут быть использованы для нанесения точечных ударов по критической инфраструктуре и военным объектам. В условиях повышенной активности вражеских воздушных сил, украинские силы ПВО находятся в состоянии повышенной боевой готовности.