россиянин взорвал штаб с офицерами рф и перешел на сторону Украины: в ГУР рассказали о спецоперации "Камыш"
Киев • УНН
Военнослужащий рф с позывным «Сильвер» взорвал штаб батальона «шторм зет» и сбежал в Украину. Он стал рекрутом Легиона «Свобода России» для борьбы с режимом Путина.
В результате успешной операции проекта "Хочу жить" и Легиона "Свобода России" под названием "Камыш" военнослужащий российской армии взорвал штаб офицеров батальона "шторм зет" и перешел на сторону Украины. Об этом рассказали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
Как рассказали в ГУР, зимой 2024 года российский пилот FPV с позывным "Сильвер" вышел на связь с Легионом "Свобода России".
Пойти на сотрудничество с Украиной россиянина, по его словам, побудили систематические военные и другие преступления командования, включая внесудебные казни, избиения и поборы в оккупационном подразделении.
В рамках взаимодействия с российским военнослужащим Украина смогла получить ценные разведывательные данные о расположении, численности и намерениях врага на конкретном направлении фронта.
Далее в удобный момент "Сильвер", как сообщается, бросил гранату в вентиляционное отверстие подвала штаба оккупационного подразделения "шторм зет", где спал его комбат и другие российские офицеры.
Там где-то 15 человек было в подвале. В этом помещении была труба прямо над кроватью, где спал комбат. Она выходила на улицу рядом с подъездом, и мы решили в эту трубу бросить гранату или две, чтобы они рядом с ними взорвались
Когда дело было сделано, россиянин сбежал по заранее продуманному маршруту и перешел на подконтрольную Украине территорию.
Сейчас российский доброволец стал рекрутом Легиона "Свобода России", чтобы бороться с преступным путинским режимом.
Напомним
Воспользоваться государственной программой Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными для добровольной сдачи в плен "Хочу Жить" может каждый российский военнослужащий.
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