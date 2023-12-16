россияне за сутки выпустили почти полтысячи снарядов по Херсонщине

За прошедшие сутки, россияне 83 обстреливали Херсонщину. Оккупанты ранили нескольких человек, повредили больницу и несколько жилых домов. Об этом рассказал начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

За минувшие сутки противник совершил 83 обстрела, выпустив 483 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", ПТРК, танков, авиации и БПЛА, из них - 3 "Shahed". По городу Херсон враг выпустил 36 снарядов - говорится в заметке.

По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; админздание и медицинское учреждение в Херсонском районе.

Прокудин также отметил, что из-за российских обстрелов 4 человека получили ранения.

Дополнение

Ночью оккупанты били по Херсонщине. Из-за попаданий по Херсону пострадали люди. У 55-летнего мужчины ранения конечностей. У 51-летнего горожанина осколочная травма головы.

Напомним

В ночь на 16 ноября Воздушные силы Вооруженных сил Украины перехватили и уничтожили 30 ударных беспилотников типа "Шахид", которые использовались российской армией в 11 областях во время ночного налета.

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