На Запорожье из-за обстрела россиян поврежден жилой дом из-за обстрела россиян

В Херсоне из-за ночных обстрелов есть попадания, пострадали три человека

Херсон подвергся ночному обстрелу со стороны оккупантов, в результате которого были ранены три человека, в том числе один человек с травмой головы и еще один с травмами конечностей, а также нанесен ущерб инфраструктуре и медицинскому учреждению.