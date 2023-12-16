На Запорожье из-за обстрела россиян поврежден жилой дом из-за обстрела россиян
Киев • УНН
Российские обстрелы повредили жилой дом в Запорожской области; 107 обстрелов было осуществлено по 19 городам и селам, пострадавших среди гражданского населения нет.
Оккупанты били по 19 городам и селам Запорожской области - зафиксировано 107 ударов. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко, передает УНН.
Детали
Отмечается, что 19 вражеских БПЛА атаковали Железнодорожное, Малую Токмачку, Малиновку, Роботино, Новожаровку, Щербаки и Новоданиловку.
88 артобстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Левадного, Волшебного, Луговского, Белогорья, Преображенки, Степного, Плавней, Каменского и других населенных пунктов на линии огня.
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На Запорожье из-за обстрела россиян поврежден жилой дом из-за обстрела россиян
Российские обстрелы повредили жилой дом в Запорожской области; 107 обстрелов было осуществлено по 19 городам и селам, пострадавших среди гражданского населения нет.
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