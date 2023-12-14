россияне за сутки ударили по Запорожской области более 150 раз: атаковали 36 беспилотниками
Киев • УНН
За 24 часа российские войска 151 раз атаковали Запорожскую область, в том числе с применением 36 БПЛА, что привело к разрушениям жилых домов, но обошлось без жертв.
Российские войска за прошедшие сутки 151 раз атаковали Запорожскую область, в частности, выпустили 36 БПЛА, есть разрушения, сообщил в четверг глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.
Оккупанты обстреляли 23 населенных пункта Запорожской области - зафиксирован 151 удар
Детали
Военнослужащие рф осуществили 7 РСЗО-обстрелов Малой Токмачки и Роботино, а также 36 БПЛА-атак по Павловскому, Гуляйполю, Железнодорожному, Новодаровке, Новоданиловке, Чарівному, Червоному, Малиновке, Белогорью, Малой Токмачке, Левадному и Роботино.
108 вражеских артударов пришлись по территории Нововндреевки, Преображенки, Полтавки, Левадного, Белогорья, Гуляйполя, Роботино, Каменского, Степного, Пятихаток, Плавней и других городов и сел на линии огня.
Поступило 9 о разрушении жилых домов. Без пострадавших
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россияне за сутки ударили по Запорожской области более 150 раз: атаковали 36 беспилотниками
За 24 часа российские войска 151 раз атаковали Запорожскую область, в том числе с применением 36 БПЛА, что привело к разрушениям жилых домов, но обошлось без жертв.
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