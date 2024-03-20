Оккупанты за сутки ранили еще 5 жителей Донетчины

В результате российских обстрелов за прошедшие сутки в Донецкой области ранения получили пятеро местных жителей. Об этом в среду сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

За 19 марта россияне ранили 5 жителей Донецкой области: 4 в Селидово и 1 в Нью-Йорке - написал Филашкин в соцсетях.

Дополнение

Общее количество жертв россиян с 24 февраля 2022 года составляет 1886 погибших и 4724 раненых. Данные указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Добавим

18 марта вражеским атакам подверглись пять населённых пунктов Донецкой области. В результате обстрелов один человек погиб, еще пять получили ранения.