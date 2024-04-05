россияне второй раз с утра обстреляли Херсон: пострадала 81-летняя женщина

российские военные продолжают обстреливать Херсон. Сегодня утром меньше чем за час в результате ударов армии рф по областному центру ранения получили три человека, в том числе и 81-летняя женщина. Об этом сообщил начальник МВА Роман Мрочко, пишет УНН.

Меньше чем за час армия рф ранила в Херсоне трех человек. Враг продолжил обстрел Днепровского района города, в результате чего пострадала 81-летняя женщина. На момент удара со стороны российских оккупационных войск женщина находилась в квартире - написал Мрочко в Telegram.

По его словам, у женщины взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, контузия, осколочное ранение теменной области. Раненая в состоянии средней тяжести. Ей оказана медицинская помощь, добавил Мрочко.

Ранее УНН сообщал о двух пострадавших из-за вражеской утренней атаки на Херсон.

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