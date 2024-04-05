россияне ночью обстреляли частный сектор Покровска, пятеро раненых, среди них - подросток

российские войска в ночь на 5 апреля атаковали город Покровск Донецкой области. Ударили по частному сектору, ранены пятеро гражданских, в том числе 14-летний парень. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает УНН.

По данным следствия, 5 апреля 2024 года, около 03:00, войска рф обстреляли г. Покровск. Средства поражения попали по частному сектору - говорится в сообщении ОГП.

Как сообщается, в результате попадания по жилым домам получили телесные повреждения четверо членов семьи: дедушка с бабушкой и их дочь с 14-летним сыном. Также от взрывов пострадал еще один горожанин.

Кроме того, в районе обстрела повреждены несколько частных домохозяйств.

Прокуроры сейчас устанавливают тип оружия, которое враг применил для атаки на город.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Херсон утром подвергся вражескому удару, два человека ранены - ГВА