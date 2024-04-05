Херсон утром подвергся вражескому удару, два человека ранены - ГВА

Российские войска сегодня утром обстреляли жилые кварталы в Херсоне, повредив квартиры и ранив двух гражданских, 60-летнего мужчину и 54-летнюю женщину, которые были госпитализированы, сообщил в пятницу глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.

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"Около часа назад армия рф с временно оккупированного левого берега атаковала жилые кварталы в Днепровском районе Херсона. В результате этого обстрела повреждены квартиры. Два человека получили ранения. Сейчас они госпитализированы", - написал Мрочко в Telegram.

По его словам, у 60-летнего мужчины диагностировали взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, контузию, резаную рану левой височной области. Состояние средней тяжести. На момент вражеского удара пострадавший находился в квартире.

Женщина 54 лет, по его данным, получила взрывную травму и осколочное ранение правого предплечья. Ее состояние также оценивается как средней тяжести. Во время обстрела горожанка была на улице.

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