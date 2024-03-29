россияне вывозят детей с оккупированных территорий на "образовательные мероприятия" в рф - ЦНС

россияне вывезли из оккупированной Херсонщины очередную партию детей на Дальний Восток в центр "Океан", где их подвергают пропаганде относительно их "новой родины". Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

россияне совершают геноцид украинцев прямо 21 веке, отрицает право существования украинской нации. Одной из составляющих политики является изменение самоидентификации украинских детей и дальнейшая ассимиляция целого поколения украинцев с русскими. Для этого тех детей, которые россияне не депортировали из Украины регулярно вывозят на "образовательные мероприятия" в рф, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что оккупанты вывезли из оккупированной Херсонщины очередную партию детей на Дальний Восток в центр "Океан", где их подвергают пропаганде относительно их "новой родины" где благодаря контрастности мирного региона и региона, где россияне развязали войну, формируют положительное отношение к оккупантам.

Напомним

На временно оккупированных территориях россияне воюют со всем украинским и планируют легализовать запреты украинской литературы.