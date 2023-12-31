Россияне в очередной раз обстреляли Херсон из артиллерии: три человека получили ранения

Сегодня, 31 декабря, российские войска обстреляли Херсон из артиллерии, в результате чего трое горожан получили ранения. Об этом со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру передает УНН.

Детали

По данным следствия, 31 декабря в 10:20 военные рф обстреляли Херсон артиллерийским оружием. В результате обстрела пострадали трое горожан - Резюмировали в ведомстве.

Получил тяжелые ранения мужчина, который в момент атаки находился на улице. Ему оказывают помощь в больнице.

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Также в медицинское учреждение доставлена 71-летняя женщина. Травмы получила в результате обстрела по месту жительства. Поврежден магазин, жилые дома и автотранспорт.

Дополнение

Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В ведомстве отмечают, что прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил рф.

Напомним,

Враг за последние сутки 10 раз обстреливал Херсон и другие населенные пункты Херсонской территориальной общины. В результате российских атак погибло 2 человека.