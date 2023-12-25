Россияне усилили обстрелы Новомихайловки - ОК "Юг"

Россияне продолжают уничтожать Новомихайловку, что в Донецкой области. О ситуации на этом участке фронта участке фронта рассказали в пресс-службе Оперативного командования "Юг", передает УНН.

Враг снял свои "успехи" по уничтожению населенного пункта артиллерией, в том числе кассетными снарядами (по селу) и "солнцепеками". При таком положении вещей вещей оборона Новомихайловки становится все тяжелее, как и смысл ее удерживать, ведь последние месяцы работа под**ской арты настолько беспощадна, что большинство опорников было ею разобрано. - написали на странице ОК "Юг".

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В ОК "Юг" также опубликовали свежие фото из Номовыхайловки.

Утром в Генштабе ВСУ сообщили, враг активно наступает в районах Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки. Впрочем без успеха. Со значительными потерями в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск.