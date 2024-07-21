Российские войска обстреляли жилые кварталы Херсона. В результате атаки 65-летний мужчина получил взрывную травму и ранение бедра, ему оказывается медицинская помощь.
Днем, 21 июля, российские войска ударили артиллерией по Херсону. В результате вражеских обстрелов пострадал по меньшей мере один человек. Об этом заявили в Херсонской ОГА, передает УНН.
Детали
российские военные покрыли огнем жилые кварталы в Днепровском районе города Херсон.
Из-за обстрела пострадал 65-летний мужчина, который находился на улице. У него - взрывная травма и ранение бедра
Сейчас пострадавшему оказывают медицинскую помощь.
Напомним,
Ранее, 21 июля, российские оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на двух гражданских в Кизомысе в Херсонской области. Мужчины получили взрывные травмы, а также осколочные ранения грудной клетки, спины и ног.