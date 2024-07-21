Днем, 21 июля, российские войска ударили артиллерией по Херсону. В результате вражеских обстрелов пострадал по меньшей мере один человек. Об этом заявили в Херсонской ОГА, передает УНН.

Детали

российские военные покрыли огнем жилые кварталы в Днепровском районе города Херсон.

Из-за обстрела пострадал 65-летний мужчина, который находился на улице. У него - взрывная травма и ранение бедра - рассказали в ОВА.

Сейчас пострадавшему оказывают медицинскую помощь.

Напомним,

Ранее, 21 июля, российские оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на двух гражданских в Кизомысе в Херсонской области. Мужчины получили взрывные травмы, а также осколочные ранения грудной клетки, спины и ног.