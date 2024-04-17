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россияне ударили по Чернигову тремя ракетами "Искандер"
россияне нанесли удар по Чернигову 3 крылатыми ракетами "Искандер", в результате чего погибло 13 и ранен 61 человек, в том числе дети.
80% российских платежей Китаю возвращают обратно в рф
80% российских платежей в Китай возвращаются в Россию, поскольку крупные китайские банки, включая ICBC, прекратили принимать китайские юани из РФ из-за санкций США.
"Наша поддержка может спасти жизни": посол США призвала увеличить помощь Украине после ракетного удара рф по Чернигову
На фоне массированного ракетного удара по Чернигову, госпожа посол США в Украине в очередной раз заявила, что американская военная помощь Киеву, может спасти жизни многих украинцев.
Неосвещение последствий трагедии с Каховской ГЭС - это абсолютная неправда: Гуменюк ответила на упреки медийщиков
Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Южного оперативного командования Вооруженных сил Украины, опровергла обвинения в неосвещении последствий трагедии на Каховской ГЭС, заявив, что это абсолютная ложь, поскольку в течение недели после взрыва было обработано более 800 запросов согласно соответствующим распоряжениям.
В Украине будут производить компоненты малых модульных реакторов
НАЭК "Энергоатом" и Holtec International подписали соглашение о создании в Украине мощностей по производству и изготовлению ядерных систем, конструкций и компонентов для малых модульных реакторов, хранения и транспортировки отработанного ядерного топлива.
В Украине с 1 апреля начался автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам
Украина автоматически пересчитает пенсии работающим пенсионерам с 1 апреля на основе увеличенного стажа и заработной платы за последние два года, а повышенные выплаты начнутся с июня 2024 года.
Из-за удара рф по Чернигову 61 пострадавший, под завалами могут быть люди, троих уже спасли: ГСЧС показала видео
В результате российского ракетного удара по Чернигову погибли 13 и был ранен 61 человек, в том числе дети, некоторые из них до сих пор находятся под завалами частично разрушенного здания.
В результате российской атаки по Херсону повреждены многоэтажки и частные дома в ряде районов города
российские атаки на Херсон повредили многоэтажные здания, разрушили частные дома в нескольких районах, оставив воронки. О жертвах не сообщалось.
Ракетная атака рф на Чернигов унесла жизни уже 13 человек, более 60 человек травмированы - МВД
13 человек погибли и более 60 получили ранения, в том числе дети, в результате российского ракетного удара по Чернигову, Украина.
В Дубае за день выпала 2-летняя норма осадков
В Дубае за один день выпало количество осадков, которое обычно выпадает за два года. Из-за непогоды автобусные маршруты и метрополитен задерживаются, а "дистанционку" в школах и офис продлили еще на один день.