россияне ударили по Чернигову тремя ракетами "Искандер"

Начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что удар был нанесен тремя крылатыми ракетами "Искандер". Пишет УНН со ссылкой на Суспільне.

Вячеслав Чаус, рассказал в комментарии для Общественного, что сегодня утром россияне применили 3 крылатые ракеты типа "Искандер" для удара по Чернигову.

По состоянию на сейчас известно, что 13 человек погибли и 61 пострадали, среди них есть и дети.

Напомним

Российский ракетный удар по Чернигову повредил жилые дома, больницу, университет и автомобили.

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