россияне убили еще одного жителя Донецкой области, ранили шестерых

В результате обстрелов российской войск в Торецке Донецкой области погиб один гражданский человек, еще шесть жителей в области получили ранения. Об этом сообщил в пятницу и.о. главы Донецкой ОВА Игорь Мороз, пишет УНН.

За 30 ноября россияне убили 1 жителя Донетчины - в Торецке. Еще 6 человек в области за сутки получили ранения - сообщил Мороз в Telegram.

Кроме того, по словам Мороза, удалось установить информацию о двух людях, погибших ранее, - в Новогродовке.

Дополнение

С 24 февраля 2022 года, по сообщению, россияне убили 1783 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 4355.

Общее количество жертв россиян в Донецкой области указано без учета Мариуполя и Волновахи.

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