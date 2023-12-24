россияне восстанавливают в Запорожской области оборонную линию
Киев • УНН
российские войска строят окопы и укрепления в Запорожской области на юге Украины, обозначая оккупированные города как "укрепленные крепости"
Оккупанты строят на оккупированных территориях Запорожской области новые окопы, превращая оккупированные города в "укрепленные крепости", сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, пишет УНН.
Детали
Как сообщил Федоров, россияне превращают оккупированные города в "укрепленные крепости". По его словам, город Токмак уже окружен "крысиными норами" оккупантов со всех сторон.
Также вблизи Мелитополя враг строит окопы не только со стороны Васильевки, но и в стороне Крыма. Полгода назад это было несколько линий обороны - сейчас сплошные укрепления.
кремлевский диктатор выбрал тактику Гитлера и пытается построить оборону по линии Вотан. Однако нацистам не удалось удержаться тогда, не удастся рашистам и сейчас,
Напомним,
Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Казачья Лопань Харьковского района; Избицкое Чугуевского района; Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Берестовое, Великий Бурлук, Строевка, Бологовка Купянского района. Два человека получили ранения.
россияне восстанавливают в Запорожской области оборонную линию
российские войска строят окопы и укрепления в Запорожской области на юге Украины, обозначая оккупированные города как "укрепленные крепости".
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