россияне стали чаще использовать управляемые авиационные бомбы - Игнат

россияне все чаще используют тактическую авиацию с применением управляемых авиационных бомб на передней линии соприкосновения, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

Юрий Игнат сообщил, что пока нет активности стратегической авиации. Россияне иногда осуществляют перелет с аэродрома на аэродром для перебазирования. Игнат добавил, что несколько дней назад была зафиксирована передислокация семи ТУ-22М3.

Сейчас работает только тактическая авиация, которая наносит удары по передней линии фронта - сказал Игнат.

Игнат также отметил, что россияне активизировали применение управляемых авиационных бомб. За прошедшие сутки было нанесено более сотни ударов.

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То, что мы сейчас наблюдаем на юге страны, - это применяются авиационные средства поражения, прежде всего это управляемые авиационные бомбы. Вчера очень много было их было запущено в сторону юга. - сказал Игнат.

По его словам, полгода назад пуски КАБов были единичными, а теперь их может быть до сотни в день.

Напомним

За прошедшие сутки произошло 88 боевых столкновений. В общем враг нанес 3 ракетных и 20 авиационных ударов, совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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