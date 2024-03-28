россияне создали подразделения для "промывки мозгов" - Буданов

российское руководство создало подразделения, которые действуют в районах боевых действий для "промывки мозгов" населения. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов на Третьем международном форуме по стратегическим коммуникациям Kyiv Stratcom Forum 2024, передает УНН со ссылкой на ГУР.

В россии есть абсолютно небульварное, как говорится, понятие, это официальное понятие - "информационная изоляция". Для этого созданы соответствующие подразделения. Они точно есть в системе минобороны (рф - ред). Они действуют в районах боевых действий, они есть во многих различных ветвях власти - заявил Буданов.

По его словам, задача "информационной изоляции" - полностью отрезать население от правдивой информации, и давать исключительно то, что нужно в нужный момент. Буданов указал, что позиции очень часто меняются, но это никого не интересует.

"Бороться с этим на наших подконтрольных территориях - реально. На неподконтрольных территориях - к сожалению, нереально. И это тоже будет большой проблемой после их освобождения. Потому что "промывка" мозга идет довольно таки серьезная", - отметил начальник ГУР.

"Это огромная машина": Буданов рассказал о российской пропаганде