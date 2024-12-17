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россияне с утра убили еще одного человека в Херсонской области, троих ранили

россияне с утра убили еще одного человека в Херсонской области, троих ранили

Киев  •  УНН

 • 5097 просмотра

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В результате артобстрела Белозерки погибла женщина, еще одна получила тяжелые ранения. Ранее при атаке дрона на гражданское авто в Херсоне пострадало два человека.

В Херсонской области в результате артиллерийского обстрела российскими войсками Белозерки погибла женщина, еще одна получила тяжелые ранения. Ранее при вражеской атаке дрона на гражданское авто в Херсоне пострадало два человека, сообщили в Херсонской ОВА, пишет УНН.

Детали

"Около 13:00 россияне ударили из артиллерии по Белозерке. К сожалению, в результате вражеской атаки погибла женщина, которая находилась на улице. Сейчас ее личность устанавливают. Еще одна 64-летняя женщина получила ранения", - сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в соцсетях.

По его словам, пострадавшую в тяжелом состоянии доставили к врачу. У нее - взрывная травма и травматическая ампутация ноги. 

Ранее сегодня, утром, по данным Херсонской ОВА, российские военные атаковали с дрона гражданское авто в Днепровском районе Херсона.

"Пострадали два человека. 51-летний мужчина и 50-летняя женщина получили взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии, а также осколочные ранения. Пострадавших госпитализировали в больницу для оказания медпомощи", - указали в ОВА.

Российские обстрелы в Херсонской области унесли жизнь человека, 5 ранены17 дек. 2024, 06:56 • 15982 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
khersonХерсон