россияне с утра убили еще одного человека в Херсонской области, троих ранили

В Херсонской области в результате артиллерийского обстрела российскими войсками Белозерки погибла женщина, еще одна получила тяжелые ранения. Ранее при вражеской атаке дрона на гражданское авто в Херсоне пострадало два человека, сообщили в Херсонской ОВА, пишет УНН.

Детали

"Около 13:00 россияне ударили из артиллерии по Белозерке. К сожалению, в результате вражеской атаки погибла женщина, которая находилась на улице. Сейчас ее личность устанавливают. Еще одна 64-летняя женщина получила ранения", - сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в соцсетях.

По его словам, пострадавшую в тяжелом состоянии доставили к врачу. У нее - взрывная травма и травматическая ампутация ноги.

Ранее сегодня, утром, по данным Херсонской ОВА, российские военные атаковали с дрона гражданское авто в Днепровском районе Херсона.

"Пострадали два человека. 51-летний мужчина и 50-летняя женщина получили взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии, а также осколочные ранения. Пострадавших госпитализировали в больницу для оказания медпомощи", - указали в ОВА.

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