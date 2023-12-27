россияне расстреляли украинских пленных в Запорожье: Офис генпрокурора начал расследование

Прокуратура начала расследование по факту расстрела российскими войсками трех украинских военнопленных вблизи Роботино Запорожской области. Об этом со ссылкой на Офис генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, военнослужащие армии РФ в декабре 2023 года во время боевого столкновения с Силами обороны Украины вблизи населенного пункта Роботино Запорожской области взяли в плен трех украинских защитников. Через час, в нарушение ст. 3 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, оккупанты их расстреляли - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что видео уже распространено в социальных сетях.

Дополнение

Отмечается, что в течение последнего месяца в сети появилось видео казни российскими военнослужащими украинских воинов, которые сдавались в плен. Также зафиксировано использование украинских военнопленных как "живого щита" на линии соприкосновения.

По фактам совершения военнослужащими РФ военных преступлений продолжается досудебное расследование.

Напомним,

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Красному Кресту и ООН по поводу убийства российскими силами двух украинских солдат, которые сдались в плен, призывая принять меры против нарушений международного права.