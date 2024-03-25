россияне распространяют фейк о якобы поражении ЗРК Patriot и штаб-квартиры ГУР в Киеве - Центр стратегических коммуникаций

российские пропагандистские ресурсы распространяют фейковую информацию о якобы поражении во время ракетной атаки на Киев 25 марта ЗРК Patriot и штаб-квартиры ГУР в Киеве. Эта информация не соответствует действительности, сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает УНН.

Детали

Как сообщается, российские псевдоинформационные ресурсы распространяют фейковую информацию о том, что 25 марта в результате российского удара гиперзвуковыми ракетами "Циркон" в столичном аэропорту Жуляны были якобы уничтожены две установки Patriot. Также россияне придумали, что была якобы поражена штаб-квартира ГУР и "центр принятия решений" СБУ.

На самом деле кремлевские фейкоделы сами не определились, что именно "уничтожили" террористические войска рф в Киеве - одна лживая версия противоречит другой - указали в Центре.

Дополнение

По данным КГВА, обломки сбитой ракеты многоэтажное нежилое здание в Печерском районе. Также два частных дома повреждены в Соломенском районе. Кроме того, обломки сбитой ракеты обнаружены в Голосеевском и Дарницком районах.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, известно о 10 пострадавших в результате атаки рф, двое из них госпитализированы.