россияне распространяют фейк о якобы поражении ЗРК Patriot и штаб-квартиры ГУР в Киеве - Центр стратегических коммуникаций

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
  •  42300 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
  •  97997 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
  •  150630 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  147933 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  152492 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  214684 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  180671 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176779 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  172834 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140432 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

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"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

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21 марта 2024, 11:56  •  374890 просмотра
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Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

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18 марта 2024, 18:47  •  471363 просмотра

россияне распространяют фейк о якобы поражении ЗРК Patriot и штаб-квартиры ГУР в Киеве - Центр стратегических коммуникаций

россияне распространяют дезинформацию о том, что они поразили ракетные комплексы Patriot и штаб-квартиру Главного управления разведки министерства обороны Украины в Киеве во время ракетной атаки 25 марта. Это не соответствует действительности.

Война •   •  16343 просмотра
россияне распространяют фейк о якобы поражении ЗРК Patriot и штаб-квартиры ГУР в Киеве - Центр стратегических коммуникаций

В оккупированном Бердянске произошел масштабный пожар на Центральном рынке

На Центральном рынке в оккупированном Бердянске произошел масштабный пожар, в результате которого сгорело около 10 торговых точек, где торговали одеждой, пострадавших нет.

Общество •   •  14952 просмотра
В оккупированном Бердянске произошел масштабный пожар на Центральном рынке

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют.

Экономика •   •  42300 просмотра
"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Ракетная атака рф на Киев: известно уже о 10 пострадавших

В результате российского ракетного обстрела Печерского района Киева пострадали 10 человек, 16-летняя девушка была госпитализирована и впоследствии выписана, в то время как спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного здания.

Война •   •  15342 просмотра
Ракетная атака рф на Киев: известно уже о 10 пострадавших

Польша планирует построить военную авиабазу вблизи границы с Украиной

Польша создаст новую авиабазу для военных вертолетов в городе Свидник, расположенном в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, укрепляя восточный фланг НАТО.

Новости Мира •   •  13695 просмотра
Польша планирует построить военную авиабазу вблизи границы с Украиной

Кипер заявил, что не собирается занимать должность Генерального прокурора

Олег Кипер, председатель Одесской областной государственной администрации, заявил, что не собирается занимать должность Генерального прокурора.

политика •   •  22780 просмотра
Кипер заявил, что не собирается занимать должность Генерального прокурора

СБУ задержала охранников российской пыточной в Херсоне, которые пытались "залечь на дно" после освобождения города

Двое коллаборантов, которые согласились стать конвойными в российском пыточной в оккупированном Херсоне, задержала Служба безопасности Украины. После деоккупации Херсона коллаборанты пытались скрыться.

Криминал и ЧП •   •  20735 просмотра
СБУ задержала охранников российской пыточной в Херсоне, которые пытались "залечь на дно" после освобождения города

На Сумщине вводятся ограничения на продажу алкогольных напитков - ОВА

В Сумской области вводится ограничение на продажу алкогольных напитков с 21:00 до 8:00, за исключением территорий возможных или активных боевых действий.

Общество •   •  21265 просмотра
На Сумщине вводятся ограничения на продажу алкогольных напитков - ОВА

рф хочет дискредитировать украинских волонтеров: в Центре противодействия дезинформации рассказали о новом фейке

россия распространяет фейковое видео со взрывом окопной свечи, которую якобы доставили украинские волонтеры, чтобы дискредитировать волонтерское движение и подорвать доверие общества к нему.

Общество •   •  19586 просмотра
рф хочет дискредитировать украинских волонтеров: в Центре противодействия дезинформации рассказали о новом фейке

PIN-UP и Forbes Ukraine запускают грантовую программу для прифронтовых бизнесов

Грантовую программу от PIN-UP и Forbes Украина запускают для прифронтовых бизнесов.

Экономика •   •  18057 просмотра
PIN-UP и Forbes Ukraine запускают грантовую программу для прифронтовых бизнесов