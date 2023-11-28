россияне продолжают попытки окружить Авдеевку, небольшое продвижение стоило рф тысяч потерь - британская разведка

У новом отчете на основе разведданных Минобороны Великобритании отмечает, что российские войска продвинулись на северной части фронта в рамках попытки окружить Авдеевку Донецкой области. Однако это небольшое продвижение стоило россиянам тысяч потерь, сообщает УНН.

В последние дни российские войска совершили очередное небольшое продвижение по северной части фронта в рамках попытки окружить город Авдеевка - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала октября 2023 года российские войска продвинули линию фронта в этом районе на расстояние до 2 км.

"Несмотря на скромные размеры, это продвижение, вероятно, является одним из крупнейших успехов России с весны 2023 года. Оно стоило подразделениям, которые принимавшим в нем участие, тысяч потерь", - указали в разведке.

В минобороны Великобритании отмечают, что эта операция постепенно приближает российские войска к Авдеевскому коксохимическому заводу, где украинские войска занимают одну из основных оборонительных позиций.

Однако Украина по-прежнему контролирует коридор шириной около 7 км, через который осуществляется снабжение города.

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